information fournie par France 24 • 28/02/2023 à 17:09

Le tribunal de Paris a jugé mardi 28 février "irrecevables" les demandes des ONG qui réclamaient la suspension d'un mégaprojet controversé d'oléoduc et de forages pétroliers de TotalEnergies en Ouganda et en Tanzanie mené, selon les associations, au mépris des droits humains et de l'environnement.