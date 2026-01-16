Au programme ce matin : Alstom , M6 , NVIDIA , Nexans , Sanofi . Chaque matin à 7 heures, retrouvez le top 5 vidéo des valeurs sélectionnées par Libertify grâce à l'intelligence artificielle. Un point synthétique en images sur les titres qui font l'actualité des marchés.
Top 5 IA du 15/01/2026
Valeurs associées
|26,120 EUR
|Euronext Paris
|+0,93%
|11,920 EUR
|Euronext Paris
|+1,53%
|126,200 EUR
|Euronext Paris
|+1,86%
|187,0500 USD
|NASDAQ
|+2,13%
|81,630 EUR
|Euronext Paris
|-1,11%
