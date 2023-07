Tony Estanguet (Paris-2024) : "J'ai hâte de voir mon pays briller à l'occasion des Jeux"

information fournie par France 24 • 26/07/2023 à 09:04

Tony Estanguet, président du Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques Paris-2024, fait le point pour France 24 et RFI sur la préparation de la capitale française, un an avant le début de cet événement. En matière d'infrastructures, de sécurité, de transports ou de billetterie, Paris doit encore relever de nombreux défis pour pouvoir accueillir la famille olympique à partir du 26 juillet 2024. Tony Estanguet revient également sur la cérémonie d'ouverture sur la Seine.