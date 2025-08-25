Des images en accéléré montrent la Voie lactée passant dimanche au-dessus des ruines antiques de Palmyre en Syrie classées au patrimoine mondial de l'Unesco.
TIMELAPSE : la Voie lactée au-dessus des ruines de Palmyre en Syrie
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro