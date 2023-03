"The Lost King" : Stephen Frears sur les traces de Richard III

information fournie par France 24 • 30/03/2023 à 16:18

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche" Louise Dupont discute avec Stephen Frears, l'un des cinéastes britanniques les plus reconnus à qui l'on doit "High Fidelity" ou "Les liaisons dangereuses". Le réalisateur est de retour avec "The Lost King", l'histoire vraie d'une historienne amateure, obsédée par le roi Richard III. Également au programme de cette émission : les soixante ans de la Beatlemania et les plus grands artistes dans le viseur du photographe Irving Penn.