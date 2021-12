"The card counter": coup de cœur pour Oscar Isaac en joueur de poker

information fournie par France 24 • 15/12/2021 à 15:57

Dans cette édition 100 % ciné de Àl'Affiche, Laure Manent et Thomas Baurez passent en revue les principales sorties de la fin 2021. Avec "The Card Counter", Paul Schrader met en scène Oscar Isaac dans la peau d'un vétéran de la guerre en Irak, reconverti en joueur de poker. Scénariste de Martin Scorsese sur "Taxi Driver", "Raging Bull" ou "La dernière tentation du Christ", Paul Schrader aime explorer la psyché de personnages torturés, qui font autant appel autant à Dieu qu'à eux-mêmes pour s’en sortir. Il signe un film à la mise en scène d'une précision chirurgicale, avec des interprétations inspirées et un scénario qui parvient à sonder les démons intérieurs d'une Amérique malade.