"Pots de départ" pour fêter la chute du gouvernement Bayrou et préparer le 10 septembre

Des manifestants fêtent la chute du gouvernement de François Bayrou devant l'Hôtel de Ville de Nantes, le 8 septembre 2025 en Loire-Atlantique ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

Des manifestants fêtent lundi soir dans différents endroits de France la chute du gouvernement de François Bayrou devant des mairies, à l'appel du mouvement "Bloquons tout" le 10 septembre.

A Nantes, quelque 300 personnes, selon la préfecture, se sont rassemblées en début de soirée, en musique et sous des pancartes marquées "Bye bye Bayrou" et "le 10/09 on bloque tout", quelques confettis survolant le regroupement.

"On en profite pour échanger sur les différentes actions prévues le 10 septembre, les informations circulent", rapporte Inès Guaaybess, 30 ans, qui prévoit de se mobiliser mercredi.

A Rennes, quelques centaines de personnes, pour beaucoup des étudiants, se sont réunis place de la mairie autour d'une table avec quelques bouteilles et du pain, sur fond de musique et de confettis.

Les manifestants se sont ensuite rendus place Sainte-Anne au centre ville, haut lieu de la vie étudiante rennaise.

"On est au bout du système" avec "une alternance droite gauche qui ne remet pas en cause le côté capitaliste libéral. Il va falloir bifurquer", assure Jérémie, ingénieur de 37 ans, venu en vélo avec son enfant.

Une banderole "A bas le capitalisme, le 10/9 on bloque tout" accrochée sur la grille de l'Hôtel de Ville de Nantes, le 8 septembre 2025 en Loire-Atlantique ( AFP / Sebastien Salom-Gomis )

A Paris, des rassemblements étaient organisés devant plusieurs mairies d'arrondissement. Dans le 20e, au moins 200 personnes se sont réunies place Gambetta dans une ambiance bon enfant.

"C'est une grande victoire ce soir! Le prochain gouvernement devrait penser aux pauvres et aux retraités. Tout est cher, tout augmente. Macron, je voudrais qu'il s'en aille, pourtant j'ai voté deux fois pour lui pour faire barrage" à l'extrême droite, explique Amina Elrhardour, 60 ans.

Selon Marius, 25 ans, "il y a vraiment de la démocratie locale qui s'organise" en vue du 10 septembre, tandis que Xavier Keller, 25 ans lui aussi, dit que "le Nouveau Front populaire doit gouverner. On est capable de faire accepter un budget de gauche, je n'ai aucun doute là-dessus".

A Bordeaux, plus d'une centaine de personnes, dont de très nombreux jeunes, ont applaudi et crié de joie à l'annonce de la chute du gouvernement Bayrou, au son d'une fanfare.

"Il faut qu'on soit visible, on est nombreux à en avoir ras le bol et n'avoir plus confiance en Macron", lance Mathilde, trentenaire ceinturée d'une banane Confédération paysanne.

Des manifestants fêtent la chute du gouvernement de François Bayrou devant la mairie de Pau, le 8 septembre 2025 dans les Pyrénées-Atlantiques ( AFP / Gaizka IROZ )

Un rassemblement a également été organisé en fin d'après-midi à Pau, ville dont M. Bayrou est le maire.

Le chef de l'Etat a dit vouloir nommer un nouveau Premier ministre "dans les tout prochains jours".