Le 15 mars, le Mali accusait la Mauritanie d’avoir fermé les yeux sur la détention sur son territoire de deux militaires maliens enlevés par des groupes djihadistes… Nouakchott avait vigoureusement démenti. La tension montait… elle semble désormais baissé….
Tensions entre la Mauritanie et le Mali: les 2 voisins prônent la désescalade
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