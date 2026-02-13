Suite au passage de la tempête Nils qui a balayé le Sud-Ouest touché par d'importantes crues, des rues de la commune de La Réole sont inondées alors que la Garonne continue de monter dans cette ville de Gironde et que douze personnes ont du être relogées.
Tempête Nils: la commune de La Réole en Gironde inondée
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro