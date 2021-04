Tchad : le pays plongé dans l'incertitude

France 24 • 21/04/2021 à 20:20

Le Tchad dans l'incertitude au lendemain de la mort du président Idriss Déby. Les funérailles nationales sont prévues ce vendredi, avec la participation d'Emmanuel Macron. Un des fils du président défunt, Mahamat Idriss Déby Itno, général quatre étoiles et commandant de la garde présidentielle, est chargé de le remplacer. Quel est le bilan du règne d'Idriss Déby ? Quelle sera la transition dans ce pays ? Quelle est l'importance des mouvements rebelles et quels sont les risques de déstabilisation ? Quel impact sur le G5 Sahel et sur la lutte contre le terrorisme ?