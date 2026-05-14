Le président Trump est en visite en Chine et pendant ces 2 jours, il va certainement être question de Taïwan avec son homologue, Xi Jinping. Pékin a fait de l’île son dossier prioritaire et a d'ailleurs multiplié les exercices militaires autour de Taïwan ces dernières années. L'Empire du milieu espère que les Etats-Unis vont sortir de leur ambiguïté car jusqu'à présent, les présidents américains ont toujours fait état d'une absence de soutien à l'indépendance.
Taïwan : le serpent de mer entre Pékin et Washington
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro