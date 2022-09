Taïwan : jusqu'où ira Xi Jinping ?

information fournie par France 24 • 07/09/2022 à 20:30

La tension entre la Chine et Taiwan continue de monter alors que mardi soir, des troupes et des chars taïwanais ont effectué des manœuvres de tir réel. Lundi, un drone militaire chinois est entré au sud-ouest de la zone d'identification de défense aérienne de Taiwan accompagné de 8 avions militaires. Dans ce contexte de tensions, des parlementaires français sont arrivés à Taïwan, la délégation européenne la plus importante à se rendre sur l'île depuis la visite de Nancy Pelosi.