Survivre à Bakhmout, sur le front de la guerre en Ukraine

information fournie par France 24 • 12/01/2023 à 18:15

La ville de Bakhmout, dans le Donbass, est devenue le front le plus actif et violent de la guerre en Ukraine, visée par des tirs incessants des artilleries russe et ukrainienne, et le théâtre de combats de rues. Nos envoyés spéciaux James André et Mayssa Awad ont passé six jours au cœur de la ville. Ils y ont suivi les soldats ukrainiens qui tiennent leurs positions, et rencontré les derniers civils qui luttent pour survivre sous les obus. Reportage exclusif.