Plusieurs prisons subissent depuis lundi 26 avril des blocages à l'appel du syndicat de surveillants pénitentiaires Ufap-Unsa pour demander des mesures d'urgence contre la surpopulation carcérale et les sous-effectifs.
Surpopulation carcérale en France : les syndicats de surveillants appellent au blocage
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