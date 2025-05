information fournie par France 24 • 23/05/2025 à 18:01

Cette semaine, nous recevons Stéphane Séjourné, vice-président exécutif chargé de la prospérité et de la stratégie industrielle à la Commission européenne. Simplification administrative et lancement du programme "Choose Europe", il présente les mesures pour relancer la compétitivité des Vingt-Sept, et nous parle de l’Europe de la défense et du défi démocratique en Roumanie et Pologne.