information fournie par France 24 • 16/03/2024 à 11:29

L'Allemagne, la France et la Pologne ont affiché leur unité vendredi après les tiraillements entre Berlin et Paris sur l'aide à l'Ukraine, assurant parler d'une même voix et renouvelant un soutien appuyé à Kiev face à l'ennemi russe. Olaf Scholz a annoncé la création d'une "nouvelle coalition de capacités pour l'artillerie à longue portée".