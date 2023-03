Soupçons d'espionnage : la pression monte autour de TikTok

information fournie par France 24 • 01/03/2023 à 10:53

TikTok, l'application chinoise de courtes vidéos, est de plus en plus controversée. Les services de sécurité occidentaux craignent que Pékin ne les espionne par le biais de cette application. Résultat : TikTok est bannie par de nombreuses institutions, à l'instar du Parlement européen qui interdit ce réseau sur les appareils professionnels. Et un projet de loi examiné au Congrès pourrait même déboucher sur son interdiction totale aux États-Unis.