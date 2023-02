information fournie par France 24 • 03/02/2023 à 11:23

L’Ukraine et l’Union Européenne tiennent un sommet à Kiev pour discuter du soutien financier et militaire européen. Ursula von der Leyen et le président du Conseil européen Charles Michels s’entretiennent aujourd'hui avec le président ukrainien Volodymir Zelenski. La semaine dernière, les européens ont décidé d'envoyer une centaine de chars lourds. Julien Chéhida, journaliste à France 24, nous explique.