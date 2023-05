Sommet "Transform Africa" : comment accélérer la révolution numérique en Afrique ?

information fournie par France 24 • 01/05/2023 à 15:14

Comment mettre le numérique et la transformation digitale au service du développement et de la souveraineté économique en Afrique… Voilà en quelque mots le principal sujet qui a été au cœur des débats à l’occasion du sommet “Transform Africa” qui s’est terminé ce vendredi aux chutes Victoria, au Zimbabwe. Ce rendez-vous est le principal forum annuel africain réunissant des dirigeants politiques et économiques du continent et du reste du monde. Objectif : trouver de nouveaux moyens de d’accélérer et de soutenir la révolution numérique en cours en Afrique.