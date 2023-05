information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 10:45

Le président français Emmanuel Macron reçoit, lundi 15 mai, plus de 200 patrons étrangers à Versailles pour la sixième édition du sommet "Choose France". Une édition en passe d'être marquée par un montant record d'investissements : 28 projets doivent être annoncés pour un total de plus de 13 milliards d'euros et la création de 8 000 emplois en France.