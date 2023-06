information fournie par France 24 • 02/06/2023 à 15:31

Rendez-vous avec l’une des plus grandes stars actuelles de la chanson française : Slimane. Auteur, compositeur et interprète, Slimane a su imposer sa marque de fabrique à mi-chemin entre la soul, le R&B et la variété en quelques années. Il a été couronné par de très nombreuses récompenses dont trois NRJ Music Awards. Retour sur son parcours hors du commun, ses influences et ses inspirations. Dans cet épisode Florent Pagny offre la vidéo surprise.