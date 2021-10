Siyabulela Mandela poursuit le combat de son grand-père pour les droits humains

information fournie par France 24 • 25/10/2021 à 15:31

Nelson Mandela a été le premier président noir de l'Afrique du Sud et le symbole de la victoire contre l'Apartheid. Ses valeurs et le combat qu'il a mené tout au long de sa vie sont aujourd'hui unanimement célébrés dans le monde entier. Et son petit-fils, Siyabulela Mandela, s'attache à préserver cet héritage. Il nous parle des actions qu'il mène sur le continent africain pour plus de justice sociale et contre le racisme.