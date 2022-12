Silvain Gire, Arte Radio : "Le podcast permet une complicité, une franchise, de la transparence"

information fournie par France 24 • 09/12/2022 à 14:25

À l’occasion des 20 ans d'Arte Radio, son cofondateur et responsable éditorial, Silvain Gire, nous offre une plongée dans le monde du podcast, ce format audio addictif et téléchargeable à l’envi. Il en est l’un des pionniers. Avec deux millions d'écoutes par mois, le succès d'Arte Radio est plus que jamais au rendez-vous, deux décennies après sa création. Silvain Gire nous livre les secrets d'un phénomène de société.