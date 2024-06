Si le NFP est en troisième position, "nous retirerons notre candidature", assure Jean-Luc Mélenchon

information fournie par France 24 • 30/06/2024 à 20:30

D'après les premières estimations de résultats d'Ipsos Talan, le Rassemblement national arrive en tête du premier tour avec 34% des votes, suivi par le nouveau Front populaire avec 28,1 % et le camp présidentiel avec 20,3 %. "Nulle part nous ne permettront au RN de l'emporter, et c'est pourquoi (...) dans le cas où nous serons arrivés en 3e position, nous retirerons notre candidature. En toutes circonstances, notre consigne est claire : pas une voix de plus pour le RN.", a déclaré Jean-Luc Mélenchon à l'issue du premier tour.