information fournie par France 24 • 21/02/2023 à 16:51

Dans ce nouveau numéro de "À l’Affiche", Louise Dupont et Nina Masson reviennent sur les séries du moment à ne pas manquer. À commencer par "Liaison", dans laquelle Eva Green et Vincent Cassel incarnent deux anciens amants qui doivent s’unir pour contrer des cyberattaques menaçant le Royaume-Uni. Pour France 24, l’acteur français nous parle de ce nouveau rôle et de ce duo magnétique à l’écran.