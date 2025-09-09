 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sergi López, acteur : "Sirât est un appel à vivre chaque instant comme quelque chose de précieux"

information fournie par France 24 09/09/2025 à 14:37

Clouant les spectateurs à leur fauteuil lors du dernier Festival de Cannes, "Sirât", d’Oliver Laxe, a remporté le Prix du Jury 2025. Dans ce drame radical et sonore, Sergi López incarne un père prêt à tout pour retrouver sa fille disparue dans le désert de l’Atlas, entre quête intime et univers des raves techno. L’acteur espagnol est l'invité de Louise Dupont dans ce nouveau numéro de "A l'Affiche". Premier comédien étranger couronné d’un César en 2001, il revient sur ce rôle intense, sur sa complicité avec la France et sur son goût pour les personnages extrêmes...

