information fournie par France 24 • 05/07/2024 à 12:07

C'est l'un des grands défis du quinquennat du Président Bassirou Diomaye Faye et l'une de ses promesses de campagne où il est attendue par les Sénégalais : la réforme de la justice. Après un dialogue national organisé il y a quelques semaines, les conclusions des assises de la justice ont été rendues ce jeudi. A Dakar, plus de détails avec Elimane Ndao. Plus d'informations avec le correspondent France 24 à Dakar, Élimane Ndao.