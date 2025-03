information fournie par France 24 • 24/03/2025 à 22:38

Ce 24 mars 2025 marque l’anniversaire de la première année au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye. Plus jeune président élu en Afrique et le premier opposant à gagner une présidentielle dès le premier tour dans l'histoire du Sénégal, son élection avait cristallisé les attentions et nourri de nombreux espoirs chez les Sénégalais. Malgré une importante crise des finances publiques, le gouvernement sénégalais a tenté tant bien que mal de stabiliser le coût de la vie. Reportage à Dakar.