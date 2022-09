information fournie par France 24 • 20/09/2022 à 16:11

Le président Macky Sall a nommé son nouveau Premier ministre, en la personne d'Amadou Ba, ancien ministre de l'Economie et des Finances (2013 -2019) et ancien ministre des Affaires étrangères (2019-2020). C'est un retour aux affaires pour ce proche du Chef de l'Etat sénégalais, mais à un plus grand niveau de responsabilité. Le nouveau gouvernement composé de 38 ministres fait réagir dans les rues de Dakar.