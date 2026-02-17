A Dakar, la controverse enfle après la mort d’Abdoulaye Ba, l'étudiant décédé lors d’une intervention policière à l’Université Cheikh Anta Diop. Le procureur affirme qu’il n’a pas été brutalisé mais qu'il est mort après avoir sauté du quatrième étage pour échapper à un incendie. De leur coté, les étudiants accusent les forces de l’ordre de l’avoir torturé.
Sénégal: l'étudiant décédé est mort après avoir sauté d'un étage, selon le procureur
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro