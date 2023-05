Sénégal : heurts en Casamance à la veille d'une nouvelle convocation pour Ousmane Sonko

information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 23:36

L'affaire Sonko a une fois de plus fait monter la tension et fait craindre un accès de violences. La police a rapporté la mort accidentelle d'un policier, écrasé par un des blindés déployés à Ziguinchor. Les médias ont fait état de plusieurs blessés parmi les manifestants. La confusion régnait lundi, de même qu'une incertitude totale sur l'intention d'Ousmane Sonko, présumé se trouver à Ziguinchor, de se rendre ou non au tribunal.