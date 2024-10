information fournie par France 24 • 24/10/2024 à 00:36

Au Sénégal, les appels se multiplient au sein de l'opposition et de la société civile pour la libération de l'opposant et homme d'affaire Bougane Gueye. Candidat aux législatives du 17 novembre, Bougane a été placé sous mandat de dépôt lundi pour refus d'obtempérer et outrage à agent. Des faits qui se sont déroulés ce week-end à Bakel dans l'Est du Sénégal.