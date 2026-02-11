A la Une de la presse, ce mercredi 11 février, l'annonce, en Ukraine, d'élections et d'un référendum sur un éventuel accord de paix avec la Russie au printemps prochain. La sidération et la colère, au Sénégal, après les heurts entre étudiants et forces de l’ordre qui ont fait un mort, lundi, dans la principale université de Dakar. La mise au jour d’un réseau pédo-criminel présumé entre la France et le Sénégal, et les remous judiciaires de l’affaire Epstein. Et des polémiques culinaires.
Sénégal: "Abdoulaye Ba, symbole d'une université en crise"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro