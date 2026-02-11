 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Sénégal: "Abdoulaye Ba, symbole d'une université en crise"

information fournie par France 24 11/02/2026 à 08:04

A la Une de la presse, ce mercredi 11 février, l'annonce, en Ukraine, d'élections et d'un référendum sur un éventuel accord de paix avec la Russie au printemps prochain. La sidération et la colère, au Sénégal, après les heurts entre étudiants et forces de l’ordre qui ont fait un mort, lundi, dans la principale université de Dakar. La mise au jour d’un réseau pédo-criminel présumé entre la France et le Sénégal, et les remous judiciaires de l’affaire Epstein. Et des polémiques culinaires.

Guerre en Ukraine

Vidéos les + vues

1

Japon: Takaichi promet un "important changement de politique" après son succès électoral

information fournie par AFP 09 févr.
17
2

USA: Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, refuse de répondre aux questions du Congrès

information fournie par AFP Video 09 févr.
3

Suicide d'Evaëlle, 11 ans: la professeure fixée en appel sur son sort mi-avril

information fournie par AFP 10 févr.
4

Netanyahu déclare qu'il discutera avec Trump "avant tout" de l'Iran

information fournie par AFP Video 10 févr.
5

Netanyahu à Washington pour convaincre Trump d'adopter une ligne plus dure face à l'Iran

information fournie par AFP 10 févr.
3
6

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
7

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
5
8

Ghislaine Maxwell, la complice d'Epstein, réclame une grâce de Trump

information fournie par AFP Video 10 févr.
1

Le récap de la semaine du 02/02 au 06/02

information fournie par Libertify 07 févr.
2

Législatives au Japon: la Première ministre Takaichi arrive sur scène au siège de son parti

information fournie par AFP Video 08 févr.
3

Nucléaire: l'Iran ne renoncera pas à l'enrichissement même en cas de "guerre" (Araghchi)

information fournie par AFP Video 08 févr.
4

Portugal : inondations dévastatrices dans la région de Santarem

information fournie par AFP Video 06 févr.
5

Rapt d'une magistrate et sa mère: elles ont pu se libérer, pas de rançon versée (procureur)

information fournie par AFP Video 06 févr.
6

Le Venezuela avance vers une loi d'amnistie historique après 27 ans de pouvoir socialiste

information fournie par AFP 06 févr.
3
7

TIC TECH – Capgemini rompt avec ICE, Elon Musk sous pression, Back Market rentable, Ynsect chute

information fournie par Ecorama 06 févr.
8

PERin Matla : le point sur le second semestre 2025

information fournie par BoursoBank 06 févr.
1

Au Groenland, l'Otan face à Trump

information fournie par AFP Video 15 janv.
1
2

Et si la Fed baissait davantage ses taux que ce qu'attendent les marchés ?

information fournie par Ecorama 14 janv.
3

La Maison Blanche dit que l'Iran a suspendu 800 exécutions, ses alliés du Golfe pressent Trump de ne pas intervenir

information fournie par AFP 15 janv.
19
4

Top 5 IA du 28/01/2026

information fournie par Libertify 29 janv.
5

Bourse : Ubisoft réussira-t-il à se relever ?

information fournie par Ecorama 27 janv.
1
6

Top 5 IA du 29/01/2026

information fournie par Libertify 30 janv.
7

Jean-Marc Chéry (STMicroelectronics) : "Nous sommes repartis dans une phase de croissance !"

information fournie par Ecorama 30 janv.
8

Arnaques dopées à l’IA, pièges sur la seconde main et voyages 2026 : ce qu’il faut retenir

information fournie par BoursoBank Clients 31 janv.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank