Semaine de la Francophonie : célébrer la langue française à travers l'humour

information fournie par France 24 • 24/03/2023 à 15:57

La langue française et la francophonie sont à la fête cette semaine. L'occasion de rappeler quelques chiffres : le français est la cinquième langue mondiale et la deuxième langue la plus apprise comme langue étrangère. Plus de 300 millions de personnes parlent français dans le monde, dont 66 % sur le continent africain. À cette occasion, "À l'Affiche !" reçoit Laëtitia Mampaka et Hervé Kimenyi, deux humoristes qui participent aux célébrations de l'Organisation Internationale de la Francophonie.