information fournie par France 24 • 05/04/2023 à 10:19

Ségolène Royal, présidente de l’ONG "Désirs d’avenir pour la planète" et ancienne candidate socialiste à l’élection présidentielle de 2007, est l’invitée de Roselyne Febvre et Frédéric Rivière pour Mardi politique. Elle vient de publier “Refusez la cruauté du monde… le temps d’aimer est venu”, ouvrage dans lequel l’ancienne ministre parle d’amour, de générosité et d’altruisme.