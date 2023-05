Second tour en Turquie : Erdogan part grand favori

information fournie par France 24 • 15/05/2023 à 15:55

Au lendemain d'un premier tour disputé, la Turquie se dirige lundi, pour la première fois de son histoire, vers un second tour qui devra départager le 28 mai le président Recep Tayyip Erdogan et son principal rival, Kemal Kiliçdaroglu. Après dépouillement de plus de 99% des bulletins, M. Erdogan recueille 49,4% des voix, contre 44,95% pour son principal opposant social-démocrate, une issue meilleure qu'espérée pour le chef de l'Etat que les derniers sondages donnaient systématiquement à la traîne. "La base électorale d'Erdogan reste solide mais la campagne a été très injuste", analyse Samim Akgonul, historien spécialiste de la Turquie.