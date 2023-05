Samuel Fosso, le faux narcisse qui rend hommage en photos aux icônes de l'Histoire

information fournie par France 24 • 22/05/2023 à 16:15

L'invité d'"Afrique Hebdo" cette semaine s'imagine en pape noir, en chef local, en Martin Luther King ou encore en sosie du leader communiste Mao. Dans ses autoportraits, Samuel Fosso capture la complexité des identités noires et africaines, il raconte le style des années soixante-dix, rend hommage aux militants des droits civiques et interroge le colonialisme. Sa célèbre série intitulée "Tati" est exposée à la galerie parisienne Christophe Person et mise en vente pour la toute première fois sur le marché de l'art.