information fournie par France 24 • 26/04/2023 à 11:58

Comme chaque année au mois d'avril, la capitale guinéenne organise ‘’les 72 heures du livre’’. Un rendez-vous qui réunit les écrivains du pays et du continent, des éditeurs et également des lecteurs. L’occasion de mettre le livre à l’honneur dans ce pays où plus de la moitié de la population est analphabète. En Guinée, les bibliothèques sont en effet rares et les ouvrages inaccessibles.