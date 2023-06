Salon du Bourget : comment décarboner le secteur de l'aviation ?

information fournie par France 24 • 20/06/2023 à 09:39

Le secteur de l'aviation est responsable de 2,5 à 3 % des émissions de gaz à effet de serre. Si les chiffres paraissent peu élevés, il s'agit du moyen de transport à la plus forte empreinte carbone à titre individuel. Selon Airbus et Boeing, le nombre d'avions devrait doubler d'ici 20 ans, alors que le secteur s'est engagé à la neutralité carbone d'ici 2050. Comment y arriver ? Plusieurs solutions sont proposées au Salon international de l’aéronautique et de l’espace (SIAE) au Bourget, au nord de Paris.