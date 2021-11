Salaire minimum légal : travailler avec ou sans filet ?

information fournie par France 24 • 25/11/2021 à 16:50

Le tout premier salaire minimum légal est né en 1950 dans l'Hexagone. Mais il n’existe pas dans tous les pays et n’a pas le même pouvoir d'achat partout. Les premiers s’en doter à la fin du XIXème siècle sont la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et l’Australie. En Europe, l’Allemagne a créé le sien en 2015 mais 6 pays sur 27 – notamment les Scandinaves – n’en veulent pas... Le salaire minimum légal : est ce un atout ou un poids dans une économie ? Protège-t-il les salariés contre la pauvreté, et à quelles conditions ?