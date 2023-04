"Salade grecque" : la suite de "L'auberge espagnole" en série

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 14:59

Dans ce numéro de " À l'Affiche", Louise Dupont et Nina Masson présentent les meilleures séries du moment. Vingt ans après le film "L'auberge espagnole " Cédric Klapisch signe la suite sous forme de série avec "Salade grecque". Les enfants de Xavier et Wendy se retrouvent dans une ville d' Athènes marquée par la crise économique et migratoire. Dans l'actualité aussi, le coup d’envoi du Festival Canneseries, avec un hommage à Sarah Michelle Gellar, inoubliable en "Buffy contre les vampires" et "The Good Mothers", une plongée au féminin dans la mafia calabraise.