information fournie par France 24 • 04/04/2023 à 11:04

La mort d'un blogueur russe ultranationaliste dans une explosion à Saint-Pétersbourg fait craindre une campagne d'attentats en Russie. Quel lien avec la guerre en Ukraine ? On va plus loin avec Anne Nivat, Bruno Daroux et Gulliver Cragg à Kiev.