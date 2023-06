information fournie par France 24 • 27/06/2023 à 11:23

Evgueni Prigojine affirme avoir voulu préserver son groupe paramilitaire Wagner. Il assure qu'un coup d'état n'était pas dans son intention. Faut-il le croire ? Pourquoi a-t-il renoncé ? On va plus loin avec Anne Nivat, Gauthier Rybinski et Gwendoline Debono à Zaporijia.