information fournie par France 24 • 13/01/2025 à 16:33

Le 12 janvier 2019, les habitants de la rue de Trévise, dans le 9e arrondissement de Paris, sont réveillés par une énorme explosion provoquée par une fuite de gaz. Alors qu’ils sont évacués dans l’urgence, ils découvrent l’horreur : quatre morts, des dizaines de blessés et un quartier défiguré. Six ans après le drame, certains peuvent enfin rentrer chez eux, mais beaucoup sont encore dans l’attente d’explications et de de réparations.