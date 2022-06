Roi des belges en RDC : "un moment important et très symbolique" pour les deux pays

information fournie par France 24 • 07/06/2022 à 14:54

C’est une première historique. Le monarque belge, le roi Philippe, est en visite officielle en République démocratique du Congo (RDC) à compter de ce mardi 7 juin. Ce déplacement a été reporté à plusieurs reprises, notamment en raison de la pandémie, mais cette fois, accompagné de la reine Mathilde et du Premier ministre, Alexander De Croo, le roi Philippe se rend en RDC pour six jours. Il débute aujourd’hui par la capitale Kinshasa, puis Lubumbashi et Bukavu. L'analyse de Kris Berwouts, chroniqueur chez MO Magazine et auteur de l'ouvrage "Congo's violent peace", invité de France 24.