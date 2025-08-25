Des membres du collectif "Nous Vivrons" sont sortis du public par la sécurité alors que le trio nord-irlandais Kneecap, dont l'un des membres est poursuivi par la justice britannique pour soutien au Hezbollah, joue sous haute surveillance au festival Rock en Seine. Sur scène, le groupe a de nouveau critiqué la politique israélienne à Gaza. IMAGES
Rock en Seine: concert sous surveillance pour le groupe nord-irlandais Kneecap
