Gaza: quatre journalistes tués dans des frappes sur un hôpital imputées à Israël

Des Palestiniens transportent une infirmière blessée par des frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser, à Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 août 2025 ( AFP / - )

Quatre journalistes travaillant pour des médias internationaux ont été tués lundi matin dans des frappes israéliennes sur un hôpital du sud de la bande de Gaza ayant fait au total 15 morts, a annoncé la Défense civile du territoire palestinien.

Le porte-parole de l'organisation de premiers secours, Mahmoud Bassal, a annoncé un "bilan (...) de 15 morts, dont quatre journalistes et un membre de la Défense civile" après avoir rapporté deux frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès.

Interrogée par l'AFP sur ces frappes ayant visé un bâtiment de ce grand complexe hospitalier, ciblé à plusieurs reprises par Israël depuis le début de la guerre, l'armée israélienne a indiqué qu'elle vérifiait ces informations.

Selon M. Bassal, la première frappe a été menée par un drone explosif, avant un bombardement aérien ayant eu lieu alors que les blessés étaient évacués.

Compte tenu des restrictions imposées aux médias par Israël à Gaza et des difficultés d'accès sur le terrain, l'AFP n'est pas en mesure de vérifier de manière indépendante les bilans et affirmations de la Défense civile ou de l'armée israélienne.

Al Jazeera a annoncé la mort sur place d'un de ses photojournalistes et reporter d'images, Mohammad Salama, deux semaines après qu'elle a perdu quatre journalistes et deux pigistes, dans une frappe ciblée de l'armée israélienne qui accusait l'un d'entre eux d'être un membre actif de la branche armée du mouvement islamiste palestinien Hamas.

Des Palestiniens tentent de secourir des victimes de frappes israéliennes sur l'hôpital Nasser de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, le 25 août 2025 ( AFP / - )

L'agence de presse canado-britannique Reuters a indiqué que l'un des journalistes tués et l'un des blessés faisaient partie de ses collaborateurs.

L'agence américaine Associated Press (AP) a déclaré que la quatrième journaliste tuée, Mariam Dagga, collaborait avec elle, mais qu'elle n'était pas en mission pour l'agence au moment des faits.

- Près de 200 journalistes tués -

Le syndicat des journalistes palestiniens a également fait état de la mort de quatre journalistes, indiquant les deux noms susmentionnés ainsi que ceux de Hossam al-Masri et Moaz Abou Taha.

Selon un journaliste de l'AFP à Gaza, ces deux hommes travaillaient pour des médias palestiniens et internationaux.

Des tentes de Gazaouis déplacés à Jabalia, dans le nord de la bande de Gaza, d'où s'élève de la fumée après un bombardement israélien, le 25 août 2025 ( AFP / BASHAR TALEB )

Avant l'annonce de ces morts, le Comité pour la protection des journalistes (CPJ) et Reporters sans frontières (RSF) recensaient près de 200 journalistes tués depuis le début de la guerre à Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent du Hamas sur Israël le 7 octobre 2023.

M. Bassal a également mentionné la mort d'un soignant dans les frappes de lundi matin.

Plusieurs personnes blessées, certaines couvertes de sang, ont été prises en charge à l'hôpital après les frappes, a constaté un photographe de l'AFP sur place.

L'hôpital Nasser est l'un des derniers établissements de santé encore partiellement fonctionnels dans la bande de Gaza.

La Défense civile recensait au total 27 morts en début d'après-midi dans des tirs ou frappes de l'armée israélienne lundi dans l'ensemble du petit territoire côtier palestinien, ravagé par près de deux ans de guerre.