information fournie par France 24 • 06/01/2025 à 11:01

Et si les casques de réalité virtuelle devenaient des outils de prévention contre les rixes ? L’équipe de Pas 2 Quartier a suivi l’Association pour la création et l’innovation artistique et culturelle (ACIAC), un collectif fondé à Trappes en 2012. Ce dernier a présenté à l’Assemblée nationale un court-métrage immersif intitulé “Le Vide”, destiné à sensibiliser les jeunes aux risques liés aux rixes.