Retraites : validation, censure partielle ou totale... les scénarios du Conseil constitutionnel sur la réforme

information fournie par France 24 • 14/04/2023 à 13:43

Tous les regards sont braqués sur le Conseil constitutionnel, qui doit annoncer vendredi 14 avril en fin de journée, après trois mois de crise politique et sociale, ses décisions sur la réforme des retraites et sur le projet de la gauche de référendum d'initiative partagée (RIP) visant à la contrecarrer. Les précisions de Lauréline Fontaine, professeure de droit public et constitutionnel