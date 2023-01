Retraites : Les syndicats mobilisés le 19 janvier, un jeudi noir en perspective ?

information fournie par France 24 • 12/01/2023 à 18:22

Politique, présentée par Marc Perelman, en partenariat avec Slate.fr et son fondateur Jean-Marie Colombani, revient sur la réforme des retraites. Les syndicats appellent à l’unisson à une mobilisation massive le 19 janvier. La rue peut-elle faire reculer l’exécutif ? Et au PS, premier tour de l’élection pour élire le Premier secrétaire.

Bruno Jeudy, éditorialiste politique, Catherine Tricot de la revue Regards et Laurent Joffrin, écrivain et journaliste sont les invités de Politique.